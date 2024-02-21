ملتقى توظيفى واحد لجميع كليات جامعة الفيوم فى ابريل من كل عام

عقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم اليوم الاربعاء جلسته رقم 194 برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية أعضاء المجلس .

أشار الدكتور عاصم العيسوي إلى إحاطة المجلس علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم 233 بتاريخ 31 يناير الماضى بالموافقة على توحيد الملتقيات التوظيفية بكليات جامعة الفيوم، على أن يتم عقد ملتقى توظيفي واحد على مستوى الجامعة لكل الكليات حسب تخصصاتها، على أن يكون الملتقى خلال شهر أبريل من كل عام بدءًا من العام الحالي ٢٠٢٤م.

كما تمت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 22 يناير الى 20 فبراير الحالى, وخلال المجلس تم عرض بعض بروتوكلات واتفاقيات التعاون لبعض الجهات الراغبين في التعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكليات الجامعة.

مجمع صناعى فى يوسف الصديق

ومن جهه اخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير، ومدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لبحث ومناقشة كافة الآليات والاجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الفيومي مدير المكتب الاستشاري للمشروع "BECT"، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة.

تناول اللقاء، تبادل كافة الرؤي والأفكار، الخاصة بمشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، واستعراض كافة الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وبحث آليات توحيد وتشبيك جهود كافة الجهات المعنية، بتنفيذ المشروع، حتي يري النور في القريب العاجل، مما سيعود بالنفع على المواطنين.

وعقب ذلك تم عقد اجتماع مع اللجنة الفنية المعنية بتسهيل أعمال المشروع، لمتابعة المكتب الهندسي القائم على تصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، بحضور مديري عموم الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، ووكيل مديرية الإسكان، وممثلي شركات المرافق والجهات ذات الصلة.

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