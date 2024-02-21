احالة العاملين بمراكز شباب القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية

كلف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ،محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية ، ومحمد سمير بمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة طوخ وبنها.

تمت متابعة مراكز شباب " كفر علوان ،كفر الحدادين ، كفر الحصة ، سندنهور ، كفر فرنسيس ، فرنسيس ، كفر الشموت، الشموت" تبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.. كما أوصت اللجنة بالإهتمام بنظافة المراكز وعمل صيانة للملاعب والتأكد من عوامل الأمن والسلامة.

أما مراكز شباب " الحصه ، وكفر العرب " مفتوحين ويمارسون أنشطتهم في ظل غياب بعض العاملين في أوقات العمل الرسمية .. أشار الصبروط إلى إستمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.