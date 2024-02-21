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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجمارك النيجيرية توزع الأغذية المضبوطة وسط الأزمة

نيجيريا
نيجيريا

تخطط إدارة  الجمارك النيجيرية (NCS)، لتوزيع المواد الغذائية المضبوطة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد لمواجهة التحديات الحالية للأمن الغذائي وسط احتجاجات في خمس ولايات على الأقل.

وقالت إدارة  الجمارك سيتم اعتماد أطنان غير محددة من الأرز وزيت الفول السوداني والمعكرونة والسلع الأخرى على أنها صالحة للاستهلاك من قبل الوكالات ذات الصلة قبل إتاحتها للنيجيريين العاديين.

ووعد عبد الله ميوادا، المتحدث باسم الهيئة، بعملية عادلة وشفافة لضمان وصول الغذاء إلى من هم في أمس الحاجة إليه.

وقالت الخدمة إنها أطلقت أيضًا عملية لمكافحة التهريب ومشاركة عامة "لمنع التصدير غير القانوني للموارد الغذائية الحيوية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اندلعت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء نيجيريا بسبب ارتفاع معدل التضخم، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية وقرار الحكومة بإنهاء دعم الوقود الذي طال أمده.

حذر بنك التنمية الأفريقي (AfDB) من أن نيجيريا قد تواجه اضطرابات اجتماعية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

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