النصر والفيحاء.. القنوات الناقلة لصدام اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب الأول بارك من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين النصر والفيحاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

ستنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تذاع مباراة النصر والفيحاء عبر قنوات "beIN Sports AFC" و"Ssc الرياضية السعودية" و"الكأس القطرية".

وسيتولي مهمة التعليق علي SSC HD المعلق فهد العتيبي و beIN Sports AFC HD بصوت المعلق خليل البلوشي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء اليوم :

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: لاجامي – العمري – لابورت – عزيز

الوسط: أوتافيو – خيبري – بروزوفيتش

الهجوم: أيمن يحيى – رونالدو – ساديو ماني

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 من عمر المباراة.