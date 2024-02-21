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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مكافأة للعاملين في علاج الأورام بالإشعاع بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة في معهد الأورام

وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بالمعهد القومي للأورام والعيادات الخارجية. 

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن ذلك تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل، وفي ضوء افتتاح جهاز المعجل الخطي الجديد بالقسم.

رئيس جامعة القاهرة يشيد بمعهد الأورام 

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بقدرات وأداء المعهد القومي للأورام في مجال علاج الأطفال وقبوله للحالات الصعبة والسرطانات النادرة، منوها بأن مستشفيات أخرى ترفض علاج مثل هذه الحالات، لكن معهد جامعة القاهرة يقبلها ويعالجها طبقًا للبروتوكولات العالمية للعلاج ويؤدي دوره الإنساني والقومي بدون أي تمييز.

ووجه الدكتور الخشت، 

وتفقد رئيس جامعة القاهرة عددا من أقسام المعهد لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة لعدد ضخم من المرضى الكبار والأطفال في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز للمعهد القومي للأورام وإدارة المعهد بعمادة د. محمد عبد المعطي سمرة لكونه مستشفى تعليميا متخصصا ومتكاملا لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بالمجان، ويقدم خدمات على أعلى مستوى للمرضى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في سبيل رفعة الجامعة والوطن وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.

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