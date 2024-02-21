" منتدى الشباب العربى " في ضيافة مياه الأقصر

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، منتدى الشباب العربى الإفريقى، بالغابات الشجرية بالحبيل، فى إطار التعاون المشترك الذى يتم مع شركة مياه الأقصر كل عام.

ونظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة هذا العام المنتدى الشبابى البيئى الثانى عشر، تحت عنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى)، والتى تجمع الشباب المصرى والعربى حول أحد القضايا الهامه وهى قضايا المياه والوعى المائى، وترأس المنتدى السيد الدكتور ممدوح رشوان أمين العام الإتحاد العربى للشباب والبيئة، وشمل المنتدى عدد 300 مشارك من الدول العربية والجامعات المصرية ضمت ( مصر - فلسطين - لبنان - الأردن - السعودية - الجزائر - السودان - ليبيا - تونس - جامعة القاهرة - جامعة بنى سويف - جامعة هليوبوليس - معاهد العبور - جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة - الإتحاد العربى - منظمة اليونسيف )، وبمشاركة منظمة اليونسيف، دكتورة سيلينا بيراكتيفتش رئيس قسم الصحه فى منظمة الامم المتحده للطفوله بمنظمة اليونيسف، دكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى، وفريق العمل بمنظمة اليونسيف، وقام المشاركون بزراعة شجرة بإسم كل دولة وجامعة بالغابات الشجرية بالحبيل.