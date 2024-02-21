ورشة عمل بجامعة أسيوط حول "الوراثة وعلم الجينوم في الإنتاج الحيواني والداجني"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظّم معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، اليوم الأربعاء الموافق ٢١ من فبراير؛ ورشة عمل دولية حول: "الوراثة وعلم الجينوم في الإنتاج الحيواني، والداجني"، بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة، تحت إشراف الدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور هشام يوسف المدرس بقسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بالمعهد، ويحاضر في الورشة؛ أساتذة من كلية علوم وتكنولوجيا الحيوان بجامعة الصين الزراعية ببكين، وهم؛ الدكتور يانغ نينج، والدكتورة دنج شوه ماي، والدكتور وو كه ليانغ.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية موضوع الورشة؛ حيث تأتي في إطار التعاون العلمي، والبحثي بين أكاديمية البحث العلمي، وجامعة أسيوط، والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية؛ لتحسين السلالات النباتية، والحيوانية، وزيادة جودتها، وإنتاجها، وتستضيف نخبة من كوادر قسم علوم وتكنولوجيا الحيوان، بجامعة الصين الزراعية، والتي تجمعها بجامعة أسيوط علاقة بحثية، وعلمية وثيقة؛ للإفادة من دراستهم، وأبحاثهم، ونقل خبراتهم العلمية لطلاب، وباحثي الجامعي؛ مما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والبحثية بالجامعة، وإعداد أجيال جديدة أكثر مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة.

شهدت الورشة حضور الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، ونخبة من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين من معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وكليتيّ الطب البيطري، والزراعة.

وأكد الدكتور جمال بدر على العلاقات العلمية، والبحثية المتميزة، التي تربط جامعة أسيوط، والكثير من الجامعات الصينية؛ حيث وصل عدد الأبحاث التعاونية بين الباحثين من جامعة أسيوط، والباحثين من الجامعات الصينية إلى (۲۲۲٥) بحثا، خلال الفترة من ۲۰۱۸ حتى ۲۰۲۳؛ الأمر الذي يعكس أهمية التعاون بين جامعة أسيوط، والجامعات الصينية، متمنيا مزيدا من التعاون في المجالات، والأنشطة ذات الاهتمام المشترك في علم الوراثة، وعلم الجينوم.

ومن جهته؛ ثمن الدكتور محمود عبدالعليم أهمية انعقاد هذه الورشة العلمية المهمة، والتي تبرز مدى أهمية علم الجينوم كأحد المجالات العلمية، والتقنية الجديدة، والذي يساعد في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الإنسان، مثل: الأمراض، والتحديات الزراعية، وتطوير الإنتاج الحيواني، والبيئة، وغيرها؛ مؤكدا أهمية التعاون الدولي مع كبرى الجهات المتخصصة في هذا المجال، بما يصب في مصلحة الجامعة، ومجتمعها المحيط.

وحول تفاصيل الورشة؛ كشف الدكتور عمرو عبدالفتاح؛ إن الورشة تتضمن عرض بعض النقاط المهمة، والحيوية فى مجالات الزراعة، والبيوتكنولوجيا التطبيقية، والتحسين الوراثي؛ لسلالات الحيوان، والدواجن؛ لزيادة إنتاجيتها وتحسين معدلات النمو، والتي يتم تناولها من خلال مجموعة من المحاضرات العلمية، والتي تضمنت محاضرة للدكتور يانغ نينج حول؛ التحليلات الجينومية الجزيئية في الدواجن؛ لتحسين إنتاجيتها، ومحاضرة أخرى للدكتورة دنج شوه ماي حول؛ الدراسات ال Multiomics التي توضح آلية تطوير بصيلات الصوف في الأغنام، ومحاضرة للدكتور وكه ليانغ حول؛ الأسس، والبرامج الصينية؛ لدمج البيانات الجينومية في سلالات الدجاج؛ للحفاظ عليها.