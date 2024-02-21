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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي جمال وهارموني وتقديم رزان مغربي.. تفاصيل حفل “itel"غدًا في الصوت والضوء بالأهرامات

رامي جمال ورزان مغربي
رامي جمال ورزان مغربي

يحيي الفنان رامي جمال  وكورال هارموني عربي، حفل غنائي غدًا الخميس في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح شركة “itel” وإنطلاق اصدارها الجديد في الشرق الأوسط.

 

ومن المقرر أن يقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم غنية جيت متاخر، أغنية أوعديني  وأغنية بيهم كلهم ، وأغنية قمر و منور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني، كما ستقدم الفنانة اللبنانية رزان مغربي الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي.

 

كما سيحضر الحفل كل من الفنانة سارة نخلة، والإعلامية مروة صبري، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، وأيضًا الشخصيات العامة البارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

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