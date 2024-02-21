حزب الله يتبنى مسؤولية تفجير مستعمرة المطلة

أعلنت المقاومة الإسرمية في لبنان "حزب الله" مسؤوليتها عن تفجير مستوطنة المطلة، بالأسلحة المناسة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 21-02-2024 ‏مستعمرة المطلة وتموضع جنود العدو فيها ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.‏

وكانت أعلنت قناة 12 العبرية، سماع صوت انفجار ضخم قرب طبريا، في منطقة الجليل الشرقي، ولم يتضح حتى الآن طبيعته.

وانطلقت صفارات الإنذار، في مستوطنة "المطلة" في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم استهداف حافلة ومركبات للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بزجاجات حارقة.