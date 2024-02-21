وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في المعارض الدولية والمحلية

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة ، بأنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ ستشارك شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بعدد من منتجاتها المدنية بمعرض القاهرة الدولي السابع و الخمسون، والمقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدنية نصر خلال الفترة من 29 فبراير الجاري حتى 9 مارس 2024.

وأوضح "بكر" أن شركات الإنتاج تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي بالعديد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة ومنها ( المراوح الكهربائية بأنواعها المختلفة – أدوات المائدة و المطبخ المصنعة من الإستنالس ستيل – أثاث خشبي – أجهزة الإطفاء – غسالات و تكييفات – بوتاجازات – سخانات – ثلاجات).

ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجاري راسخ يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات و التي ينتج عنها رفع جودة المنتجات وتقديمها بأسعار منافسة، لذا أهتمت الوزارة بالمشاركة في المعرض حيث أن منتجاتها تتمتع بجودة عالية بأسعار منافسة.