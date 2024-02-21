النيابة تستمع لاعترافات المتهمين بسرقة ميرهان حسين

استمعت نيابة جنوب القاهرة، إلى اعترافات المتهمان بسرقة الفنانة ميرهان حسين.

وتضمنت اعترافاتهما أنهما يعملا فى مجال تركيب السيراميك، وأنه تم الإتفاق مع والد الفنانة على العمل فى شقة الفنانة ميرهان حسين فى المقطم، وبعد الإنتهاء طالبوا والد الفنانة بباقى مستحقاتهم لكنه رفض لرفضهما تنفيذ الشغل المتفق عليه، فقررا التخطيط لسرقة الشقة.

وأضافت التحقيقات، أن والد الفنانة ميرهان حسين اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها، واتهمت الفنانة ميرهان حسين عمال السيراميك المتواجدين في شقتها بسرقة مشغولات ذهبية منها عبارة عن:"4 ساعات مختلفة، و8 خواتم ذهبية وحلق وكوليه وسلسلة ذهبية و2 غويشة، وسرقة بعض الأحذية من الشقة".

كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين أثناء عملهم في الشقة، وإخفاء المسروقات لدى صديقهم، وبسؤال صديقهما اعترف بأنه على علم بان المضبوطات مسروقة من إحدى الشقق وكان يستعد لتصرف فى بيعها.

تفاصيل القضية، تعود عندما حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، قال فيه إنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم التكليف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين، ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث تجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.