نائب محافظ البحيرة ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء أ.ح .مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافي.

وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع كبير من أسر الضحايا والشهداء ومصابي العمليات الحربية.

حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم كما تم عرض فيلمًا تسجيليًا عن شهداء الوطن تناول تضحيات الشهداء وما قدموه فى سبيل الوطن من إستقرار ساهم فى انطلاق معركتي البناء والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الإحتفال الذي نعيشه سوياً، يبعث في نفوسنا مزيداً من الفخر ، ويستنهض فينا الهمم لنبقى دائماً في خدمة هذا الوطن دفاعاً عن حقه في التقدم والرقي وخدمة لأهله ومواطنيه.

وأشارت نائب محافظ البحيرة ، إلي أن المحافظة لا تألوا جهداً فى رعاية ودعم أسر شهدائها وذويهم من أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضعهم فى مقدمة أولوياتها.

وفى كلمته نقل اللواء أ.ح. مدحت عبد العزيز فاوى، تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالبحيرة، مؤكدًا أن يوم الشهيد ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، لافتا إلى أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة، وسيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار من رجال جيشها وشرطتها البواسل قد ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن وبقاء حدوده آمنه على مر التاريخ، مشيراً إلى أننا نستدعي في هذا اليوم المعاني والقيم النبيلة التي ضحى شهدائنا من أجلها لرفع راية مصر عالية خفاقة.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية لا تدخر جهدًا لتوفير سبل العناية والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، موجهًا تحية شكر وتقدير لشهدائنا الأبرار ومصابي العمليات الحربية وأسرهم.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة.

وقدمت نائب محافظ البحيرة ،درع المحافظة إلي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تقديراً لجهوده المبذولة فى دعم ورعاية مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء، وبدوره قدم اللواء أ.ح. مدحت عبد العزيز فاوى، درع الجمعية للدكتورة نهال بلبع، تقديراً لجهودها التنموية بمحافظة البحيرة ودعم ورعاية مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.