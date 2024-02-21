حزب الله يقصف ثكنة ‏زرعيت وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زرعيت وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما تم قصف ثكنة ‏زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏