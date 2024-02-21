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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف ثكنة ‏زرعيت وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زرعيت وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما تم قصف ثكنة ‏زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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