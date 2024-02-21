رئيس مركز أجا يتفقد تجهيزات معارض أهلا رمضان

قام اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا، اليوم بجولة ميدانية لمتابعة توافر السلع في الأسواق وجودة المعروض وتوافره بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور يحيى السيد مدير إدارة التموين أجا.

وتفقد رئيس مركز ومدينة أجا الأسواق والمحال التجارية، ومحلات الأسماك ومخابز العيش السياحى لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها ومدى الإلتزام بالضوابط البيئية والصحية بها، حفاظاً على صحة المواطنين، والتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية، والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة أجا تجهيزات معارض" أهلا رمضان" بمدينة أجا ومقرها "وكالة المنصورة " بشارع بورسعيد والمنتظر بها بيع السلع الغذائية والسلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة ،ومن جانبه أكد"سيادته "أن فتح هذه المنافذ تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لمواجهه إرتفاع أسعار السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين..

وشدد سليمان علي ضرورة المتابعة الدورية لتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أواحتكار السلع.

كما وجه رئيس المركز خلال جولته بإلزام أصحاب المحلات التجارية برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطرق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، وذلك لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات وإبراز الشكل الجمالي والحضاري للطرق والشوارع الرئيسية للمدينة.

و قام رئيس مركز ومدينة أجا بتقديم التهنئة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .