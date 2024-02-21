هدم برجين مائلين خوفًا على أرواح المواطنين بشرق الإسكندرية

قامت وحدة الإشغالات بحى منتزة أول بالإسكندرية صباح اليوم الاربعاء بهدم وازالة برجي «الوفاء والزهراء» المائلين بحي المنتزه أول، بعد صدور قرار بإخلائهما من السكان، وذلك لخطورتهما الداهمة على أرواح المواطنين والمارة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت عدة بلاغات وشكاوى تفيد حدوث ميل بالعقارين «برج دار الوفاء» و«برج الزهراء» شارع 9 من شارع الملك بمنطقة الفلكي بدائرة حي المنتزه أول، مكونين من ثلاثه عشر أدوار مائلين، وفورًا تحركت قوات الأمن ووحدة الإزالة الفورية ومدير المكتب الفنى وإدارة المشروعات والشئون القانونية ومهندسي التنظيم، بقيادة اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس الحي.

تبين من التحريات بوجود برج دار الوفاء وبرج الزهراء شارع 9من شارع 16 الملك الفلكى مكون من دور ارضى وثلاث عشر ادوار علوى وتم تسليم مقاول الهدم بالحى العقارين، وتمت الازالة حتى سطح الأرض طبقاً لقرار لجنة المنشأت رقم 278/259 لسنة2023 نظرا للخطورة الداهمة وميل العقارين.

من جانبه قال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إن البرجين صدر لهما قرار إزالة حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 278/259 لسنة 2023 نظرًا للخطورة الداهمة والميل الشديد للعقارين.

وأضاف رئيس الحي، أن قوات الأمن ووحدة الإزالة الفورية ومدير المكتب الفني وإدارة المشروعات والشئون القانونية ومهندسي التنظيم إنتقلوا إلى موقع العقارين وجرى تسليمهما لمقاول الهدم لتنفيذ القرار.