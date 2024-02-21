ضبط "مستريح المنصورة" الهارب بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من ضحاياه

تمكنت الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مستريح المنصورة الهارب المتهم بالاستيلاء على أكثر من نصف مليار جنيه من مئات المواطنين بقرى محافظة الدقهلية الذين باعوا منازلهم وأراضيهم الزراعية وسلموا تلك المبالغ للمستريح بحجة تشغيلها في مشاريع له، وقيامه بصرف أرباح عدة أشهر للضحايا ثم اختفى في ظروف غامضة في الوقت الذي لاتزال البلاغات تتوالى ضد المستريح وظهور ضحايا جدد له واستيلائه منهم على مبالغ مالية كبيرة وعدم انتظامه في سداد الأرباح الشهرية لضحاياه من المواطنين.

وكانت نيابة قسم أول المنصورة قد واصلت تحقيقاتها في البلاغات اليومية التي وصلت إليها من الضحايا ضد المتهم (عصام . ع . م) وابنه (إسلام . ع . ع) والتي حمل بعضها أرقام 1357 و1358 و1359 و1360 و1361 و1362 و1363 و1364 و1365 و1366 و1367 و1369 و1370 و1371 لسنة 2024 جنح أول المنصورة، حيث أمرت النيابة باستمرار حبس نجل المتهم وضبط وإحضار والده المتهم الأصلي في القضايا.

وأكد المواطنون في أقوالهم بأنه اضطروا إلى بيع أراضيهم ومنازلهم ووضعوا «شقا عمرهم» لدى مستريح الأدوية، الذي اختفى وأغلق شركته وهواتفه المحمولة.

وأضافوا بأن مستريح المنصورة من أبناء احدى قرى مركز دكرنس بالدقهلية وعرض عليهم منذ 4 سنوات استثمار أموالهم في شركة أدوية خاصة به، مقابل أرباح شهرية أعلى من البنوك، فأعطيناه الأمان، وبدأنا نستثمر أموالنا لديه».

وأشاروا إلى أن المتهم: «التزم بسداد الأرباح طيلة 4 سنوات، وبعض أهالي القرية باعوا أراضيهم وشققهم وبيوتهم وسلموه الأموال لاستثمارها في شركته، ولكن منذ 4 أشهر توقف عن إرسال الأرباح وبدأ يتهرب منهم».

واتهم في البلاغات، أهالي قرى الدقهلية رجل أعمال يقيم بمدينة المنصورة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تزيد ما تم حصره حتى الآن حوالي نصف مليار جنيه ، بحجة تشغيلها في أحد مشاريعه بشركة أدوية، وقام بمنحهم مبالغ مالية بصورة منتظمة ثم اختفى منذ عدة أشهر بعد أن تهرب من سداد الأرباح الشهرية المقررة للمواطنين الضحايا .