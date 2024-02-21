تعرف على سبب عدم إذاعة مباراة ليفربول امام لوتون تاون

لن يتمكن محبي مشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز داخل بريطانيا من متابعة مباراة ليفربول امام لوتون تاون والتي ستجمع الفريقين مساء الاربعاء ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز وهي المباراة التي يسعى خلالها فريق ليفربول إلى زيادة فارق النقاط مجددا في صدارة الدوري الانجليزي الى أربعة نقاط مع ملاحقهم مانشيستر سيتي .

يدخل ليفربول المباراة وهو مثقل بعدد كبير من الاصابات في مقدمتها البرتغالي دييجو جوتا والذي أعلن المدير الفني يورجن كلوب عن إصابته في الركبة وابتعاده عن الملاعب لعدة أشهر بينما يغيب ايضا قلب الدفاع جوسيب ماتيب و الظهير الأيمن ترينت الكسندر ارنولد و لاعب الوسط ولاعبي الوسط كيرتس جونز و تياجو الكانتارا و الحارس اليسون بيكر .

وأعلنت شبكة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول مع لوتون تاون عدم تمكنها من بث المباراة مساء الاربعاء نظرا لكونها مباراة تم تقديم موعدها من يوم السبت المقبل وهو موعدها الأصلي إلى مساء الاربعاء بسبب مشاركة ليفربول مساء الاحد في المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية المحترفة ( كاراباو كب ) والتي ستجمعه مع فريق تشيلسي في أولى الالقاب التي ستحسم في الموسم الأنجليزي .