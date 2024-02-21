القبض على المتهمين بسرقة مجوهرات عقب توثيق مسن وزوجته بطوخ

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاملَين وطالب، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- مشغولات ذهبية) من داخل منزل بدائرة مركز شرطة طوخ عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته "مسنان" والتعدى عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح نارى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى- المصوغات الذهبية المستولى عليها)، وأقروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.