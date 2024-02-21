مهرجان رياضى لذوي القدرات والهمم بمركز شباب جرجا

نفذ مركز شباب مدينة جرجا مهرجان رياضي فى لعبة كرة القدم لذوي القدرات والهمم للعمل على دمجهم في المجتمع والمشاركة مع أقرانهم وبث شعور الطمأنينة في قلوبهم بأن كافة الانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والدينية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج للجميع وليست حكرا على أحد وجرت الفعاليات بناء على الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

يهدف المهرجان الرياضى الترفيهي تقديم أنشطة رياضية وتعليمة وترويحية كما يهدف المهرجان إلى رسم البهجة والسعاده على وجوه ذوي القدرات الخاصة والهمم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن الإحتفالية تهدف إلى رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المشاركين ودمج الأسوياء مع أقرانهم من ذوي الإعاقة والترفيه عن ذوي القدرات والهمم مشيرًا إلى أن الإحتفالية تضم مجموعة من الفقرات الرياضية .

وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الهدف من المهرجان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وتقديم أنشطة ترفيهية وتعليمية وثقافية وترويحية لهم .

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب الحي القبلي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا مسابقة ألعاب ترويحية بمقر المركز بهدف ممارسة الرياضة وتنشيط الجسم والعقل ورفع اللياقة البدنية للأعضاء وقياس قدراتهم البدنية والتنافس بينهم واستثمار الأوقات في نواحي إيجابية وتنشيط الدورة الدموية.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات للتنافس وفقا لأعمار هم السنية وتم توزيع جوائز نقدية للفائزين من جانب مشرف النشاط الرياضي بمركز الشباب .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية الممارسة المستمرة للرياضة داخل الهيئات الرياضية والشبابية وجذب أكبر عدد من فئات المجتمع والتوثيق المباشر وتنفيذ الانشطة في موعدها .