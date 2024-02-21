ممثلة كولومبيا أمام "العدل الدولية": يجب على إسرائيل الالتزام بالمواثيق الدولية

أعربت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية عن قلق بلادها العميق إزاء الأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية..مؤكدة معارضة بلادها لأي شكل من أشكال العنف.. مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي.

واستنكرت ممثلة كولومبيا، في كلمتها أمام المحكمة المنعقدة لليوم الثالث على التوالي لمناقشة التبعات القانونية إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، الانتهاكات التي بدأت عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني وجرح عشرات الآلاف خلال العدوان على غزة.. مؤكدة دعم كولومبيا لحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل ليعم السلام في المنطقة.

وقالت: "إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويخالف ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية".. مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية سيسهم في تطبيق القانون الدولي ووقف كافة تبعات العنف والانتهاكات الإسرائيلية.. مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية الملقاة على عاتقها.

وطالبت المسؤولة الكولومبية، محكمة العدل الدولية بالنظر في كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال والالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.