عثمان: لأول مرة وصول 3 فرق للدور قبل النهائى ببطولة الجمهورية للسلة

قال الدكتور أحمد عثمان مدير نادى الصيد المصرى بالاسكندرية ان النادى دخل مرحلة رياضية جديدة لم تحدث من قبل بصعود ٣ فرق لكرة السلة بالنادى الى الدور قبل النهائى من بطولة الجمهورية وهم فرق ١٦ سنة ناشئين و١٦ سنة ناشئات و١٤ سنة ناشئات وهو ما شجع الكثيرين للإنضمام لفرق النادى وتغير الصورة لدى الاعضاء بأن النادى خاص بالصيد والرماية فقط ولكن الان هناك فرق سباحة وكرة قدم وسلة وغيرها.

وتابع عثمان، بأن مجلس الادارة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة يولى اهتمام كبير بمختلف الرياضات لوضع نادى الصيد ضمن خريطة مختلف الرياضات بالاسكندرية

وأختتم عثمان تصريحاته بأن فرعى النادى بقايتباى ومحرم بك يستعدان لعمل إحتفاليات إستقبال حافل لنجم مصر والعالم للبطل عزمى محيلبة الذى يواصل كتابة التاريخ ويتصدر الترتيب العالمى للرماية والتصنيف الاول الاوليمبى