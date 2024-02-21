خلافات الميراث.. إصابة ربة منزل في مشاجرة أبناء العمومة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالميراث نتج عنها إصابة ربة منزل في العقد الرابع من العمر برش خرطوش أعلى الفخذ الأيسر وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج اخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابة بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول "رجب . م . ا . م" 47 سنة فلاح ونجل شقيقته "طه . ا . ط . م" 15 سنة طالب .

وطرف ثان "محمد . ا . م . م" 47 سنة عامل وشقيقته "مروة . ا . م . م" 38 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش أعلى الفخذ الأيسر الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح الخرطوش مما أدى لإحداث إصابة الثانية من الطرف الثاني وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية آلت إليهم بالميراث بذات الناحية .

تم نقل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .