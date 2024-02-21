الأربعاء 21 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط 6 أشخاص لحيازتهم مخدرات بـ875 ألف جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لملاحقة القائمين على ترويج المواد المخدرة.

 

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (السويس- الأقصر – المنوفية - البحرالأحمر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط (فنى تمريض)، وبحوزته (4000 قرص مخدر - بندقية خرطوش- 2 طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات النارية)، وضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو - بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات - ميزان حساس).

 

  

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،400 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس - ميزان حساس- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين")، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (875 ألف جنيه تقريبا)

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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