سقوط 6 أشخاص لحيازتهم مخدرات بـ875 ألف جنيه

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لملاحقة القائمين على ترويج المواد المخدرة.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (السويس- الأقصر – المنوفية - البحرالأحمر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط (فنى تمريض)، وبحوزته (4000 قرص مخدر - بندقية خرطوش- 2 طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات النارية)، وضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو - بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات - ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،400 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس - ميزان حساس- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين")، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (875 ألف جنيه تقريبا)

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.