"هي تستطيع" تختتم تدريب رائدات الجمهورية الجديدة

“برنامج سكامبر للخيال”

اختتمت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، تدريب الدفعة الثانية من برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة»، والذي يقام تحت عنوان «سيدات اليوم.. مستقبل الغد»، بهدف مساعدة رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مواكبة السرعة والبقاء في الصدارة، وحاضر فيها الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس امناء المؤسسة وناقشت «برنامج سكامبر للخيال»، وذلك بحضور 50 متدربة ما بين الحضور بالمقر والحضور الأونلاين.

واكدت الدكتورة دعاء أن من بين أهم سمات رائد الأعمال أن يمتلك دافعًا قويًا للإنجاز، فــ رائد الأعمال يتميز برغبة قوية ودافع داخلي قوي للإنجاز والتميز، ويؤمن أن الدافع هو مفتاح النجاح.

واضافت ، أن الأفكار الإبداعية تأتي للعقل المهيأ، لذا فهو يركز على ابتكار منتج جديد أو فكرة جديدة أو أسلوب جديد وأداة جديدة، فهو يعلم أن قيادة السوق تكون من خلال الابتكار فيعمل على تقديم طرق جديدة ومنتجات وخدمات بطريقة إبداعية مختلفة.

وفي نهاية التدريب تم تكريم الدكاترة القائمين علي التدريب والقيادات النسائية وذلك لاتمام اجتيازهم برنامج رائدات الجمهورية الجديدة.

والجدير بالذكر ،أن البرنامج يقام على مدار 6 أيام بواقع أكثر من 20 ساعة تدريبية، تنقسم بشكل أساسي إلى سبع محاور، المحور الأول عن «المهارات البيولوجية للقيادات النسوية»، والمحور الثاني «برنامج الكورت في مهارات التفكير»، والمحور الثالث عن «برنامج كايزن للإدارة»، والمحور الرابع عن «برنامج سكامبر للخيال»، والمحور الخامس «الريادة والابداع القيادي»، والمحور السادس «أساسيات ريادة الأعمال»، والمحور السابع «طرق عمل دارسة الجدوى.