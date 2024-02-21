مران الزمالك..جلسه بين جوميز واللاعبين قبل بداية التدريبات

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني للفريق من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري والتركيز في التدريبات استعداداً لمواجهة بطل ليبيا في الكونفدرالية، وشرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في التدريب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب خوض لقاء الإسماعيلي في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.