نائب محافظ البحيرة تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

إستقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمكتبها اللواء مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر- السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد

وتأتي الزيارة في إطار الإحتفال وتكريم ضحايا الحرب وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية بمحافظة البحيرة، المقرر تنظيمها اليوم بمجمع دمنهور الثقافي.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على حرص القيادة السياسية ، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن، لذا وجب علينا تكريمهم بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء للوطن، والتواصل معهم في مكان إقامتهم وكذا التنسيق مع الجهات بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وقد تم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين المحافظة والجمعية لرعاية وتلبية كافة إحتياجات أسر الشهداء وأبطال الحروب، وما قدمته المحافظة خلال الفترة الماضية لأسرهم وذويهم.