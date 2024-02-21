سقوط نصاب تسفير المواطنين إلى كندا في قبضة مباحث سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ سوهاج من ضبط موظف بشركة خاصة للسياحة لقيامه بالنصب على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما للإقامة والعمل بدولة كندا إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثانٍ سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كلاً من "جورج . ص . ع . ز" 52 سنة حاصل على دبلوم تجارة ويقيم بأسيوط و"سامي . ن . و . ص" 51 سنة شريك متضامن بمحل خاص ويقيم بالبحر الأحمر بتضررهما من "جورج . ا . ل . م" 37 سنة موظف بشركة خاصة للسياحة ويقيم دائرة القسم لقيامه بحصوله منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما للإقامة والعمل بدولة كندا إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .