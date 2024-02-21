رئيس مدينة العبور يتفقد منظومة المياه والصرف الصحى

تفقد المهندس احمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية «مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكرة»، والذي يقع بمنطقة أنشاص على ترعة الإسماعيلية بالزوامل المغذي لمحطة تنقية مياه العبور الرئيسية، بهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة من المياه، التي تتم تغذيتها من محطة العبور، وذلك للوقوف علي اخر المستجدات.

حيث تم تركيب طرمبة علي شاطي الماخذ وذلك لازالة المخلفات بضغط المياه وكذلك تامين حرم الماخذ بسور خرساني، كما تم رفع كفاءة وتوسعة بوابات الماخذ وذلك لامكانية دخول الطرمبات والمحركات وبوادي الحركة التي تم توريدها بصورة سهلة.

وفي نفس السياق تفقد رشاد محطتي تخفيض المنسوب رقم (١& ٢)بالحي السادس بجوار محطة الصرف (٦) وتتكون كل محطة من:-

غرفة دخول المياه وبها شبكة مصافى يدويه من الاستانلس ستيل وونش محوری قدرة ١ طن ٢ حركة كهربائيه.

عدد (۲) طلمبه ماركة بومباس ايديال أسباني الصنع قدرة (٤٠ك/وات) تصرف ٧٥ ل/ث عند رافع ۲۰ م .

عدد ( ۱ ) جهاز قياس تصرف المياه .

غرفة محابس الطرد بمحابس عدم الرجوع والكيعان والوصلات .

عدد ( ۱ ) شفاط تهويه.

لوحة تشغيل الطلمبات ومعها معامل تحسين القدرة

لوحة التشغيل الأتوماتيك ( plc )

غرفة محابس خط الطرد.

جهاز قياس المنسوب( sonic ultra)



واكد رئيس الجهاز ان ذلك ياتي في اطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة.