الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تعلن إحباط مخطط إسرائيلي لاستهداف أنابيب الغاز

وزير النفط الإيراني
وزير النفط الإيراني جواد أوجي

اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالوقوف وراء تفجير خطوط أنابيب الغاز، التي تغذي مدن محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي البلاد، الأسبوع الماضي.

وحسبسبوتنيك، قال أوجي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، إن "إسرائيل مسؤولة عن المؤامرة على خطوط أنابيب الغاز في إيران لكن تم إحباطها".

وأضاف: "الأعداء استهدفوا البنية التحتية لشبكة نقل الغاز، وذلك للإضرار بالبلاد".

وتابع: "كانت هذه المؤامرة من صنيعة إسرائيل، والتي فشلت ولم يتسببوا بالضرر إلا لعدد قليل من الأنابيب".

وأردف: "العدو خطط لوقف عملية ضخ الغاز بشكل كامل في عدد من المدن والمحافظات الكبرى خلال فصل الشتاء الحالي، لكن تمكنا من إحباط هذا المخطط عبر تغيير مسار الشبكة وإصلاح الخطوط في أقصر وقت ممكن، دون حدوث انقطاع للغاز".

كما أكد أوجي أن "شركة الغاز الوطنية وشركة نقل الغاز على استعداد تام مسبقا، ما أدى إلى التصدي للهجوم التخريبي الأخير".

وكان حريق قد اندلع في خط أنابيب الغاز الإيراني، في الساعة الواحدة من فجر الأربعاء الماضي، في منطقة سهل حلوائي التابعة لمدينة بروجن.

وتقع مدينة بروجن على بعد 60 كم من مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران.

 

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