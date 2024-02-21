مدرب كوت ديفوار: صلاح الأفضل في القارة وربما أدرب بالدوري المصري

يرى إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد الفراعنة هو أفضل لاعب في القارة الأفريقية بالوقت الحالي.



أضاف فاي في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح بالنسبة لي هو أفضل لاعب في إفريقيا، مضيفا أنه يحب صلاح كثيرا وفيكتور أوسيمين الذي يصنع الفارق مع نابولي ومنتخب نيجيريا.



وتابع: لا أرى تراجع للاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى انظروا إلى أوسيمين ومحمد صلاح، اللاعبون الأفارقة يتقدمون في أندية الصف الأول بأوروبا وهناك لاعبين يحتاجون لتسليط الضوء عليهم في أندية الصف الثاني.

التدريب في مصر

وحول إمكانية التدريب في الدوري المصري، رد مدرب كوت ديفوار قائلا: كرة القدم المصرية مثيرة ومغرية جدا لكثير من المدربين ولكن بالنسبة لي أقوم بخطوة تلو الخطوة لدي مهمة صعبة ومعقدة في تصفيات كأس العالم.



وأضاف: طموحنا تحقيق نجاحا كبيرا في كأس العالم والذهاب بطموحات عالية كما فعل منتخب المغرب الآن تركيزي بشكل تام مع منتخب كوت ديفوار.



وواصل حديثه: أتابع ما حققه الأهلي في السنوات الماضية والأندية المصرية بشكل عام، ربما أقوم بالتدريب في مصر يوما ما لكن في الوقت الحالي هدفي التركيز مع كوت ديفوار.

