الدفاع السورية: العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد مدنيين وأضرار مادية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنه حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك، أنه أسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة.

وأعلن التلفزيون الدمشق، ارتفاع حصيلة العداون الإسرائيلي على مبنى سكني في كفر سوسة، إلى ثلاثة شهداء مدنيين بينهم عامل نظافة كحصيلة أولية جراء الاعتداء الاسرائيلي .

وقالت القناة 12 العبرية: إن الخطر الموجود في سوريا وفي دمشق تحديداَ على دولتنا، اكبر من الخطر المتواجد في جنوب لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أنه داخل دمشق يتم التخطيط لعمليات نقل الاسلحة و هنالك الكثير من القيادات الإيرانية و الفلسطينية.. وفي الاشهر الاخيرة عادت حماس الى دمشق.

واستهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مبنى سكنياً بمنطقة كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن قتلى وجرحى، في حين أكدت وسائل إعلام مقربة من طهران أن القصف استهدف شقة سكنية للمليشيات الإيرانية.

وتضم المنطقة المستهدفة، مبان سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية.

القصف الإسرائيلي نُفذ بأربعة صواريخ، وأن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى المشافي القريبة، ولم يصدر حتى الآن، أي تعليق رسمي سوري على الهجوم.