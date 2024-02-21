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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب يملح لغياب محمد صلاح عن مباراة لوتون

صلاح
صلاح

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لإمكانية غياب محمد صلاح مجددا، وعدم مشاركته في مباراة لوتون تاون المقرر له اليوم الأربعاء في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد صلاح للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع مصر في مباراة الكونغو الديموقراطية بكأس الأمم الأفريقية، وشارك بديلا في مباراة برينتفورد ليسجل هدفا ويصنع آخر.

الإرهاق

لكن صرح كلوب أن محمد صلاح يشعر بالإرهاق قليلا ما قد يجعله خارج مباراة لوتون تاون المقبلة، مضيفا: هي نفس المنطقة، حيث يشعر صلاح بالإرهاق قليلا، علينا أن نتابع كيف ستطور الامور، ليس أمرا جنونيا لكن علينا أن نرى ما سيحدث.

ورفع "صلاح" رصيده التهديفي إلى 15 هدفا في الموسم الحالي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ17 هدفا.
 

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