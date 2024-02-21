تفاصيل القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في دمشق

أعلن التلفزيون الدمشق، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مبنى سكني في كفر سوسة، إلى ثلاثة شهداء مدنيين بينهم عامل نظافة كحصيلة أولية جراء الاعتداء الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 العبرية: إن الخطر الموجود في سوريا وفي دمشق تحديدًا على دولتنا، أكبر من الخطر المتواجد في جنوب لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أنه داخل دمشق يتم التخطيط لعمليات نقل الاسلحة وهنالك الكثير من القيادات الإيرانية والفلسطينية.. وفي الاشهر الاخيرة عادت حماس إلى دمشق.

واستهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مبنى سكنيًا بمنطقة كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن قتلى وجرحى، في حين أكدت وسائل إعلام مقربة من طهران أن القصف استهدف شقة سكنية للمليشيات الإيرانية.

وتضم المنطقة المستهدفة، مبان سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية.

القصف الإسرائيلي نُفذ بأربعة صواريخ، وأن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى المشافي القريبة، ولم يصدر حتى الآن، أي تعليق رسمي سوري على الهجوم.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن الشقة السكنية المستهدفة استخدمها سابقاً أعضاء في الفريق الاستشاري الإيراني الموجود في سوريا، وكانت المنطقة ذاتها، تعرضت لهجوم إسرائيلي قبل نحو عام، أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.