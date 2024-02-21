أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، اليوم الأربعاء 21-2-2024، ليسجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

وارتفع الدولار الكندي في أحدث التعاملات بشكل محدود إلى 1.35085 مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0814 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.05 بالمئة إلى 103.99 نقطة.

وسيوفر محضر أحدث اجتماعات البنك المركزي الأميركي مزيدا من الدلائل بشأن التوقعات حيال أسعار الفائدة.

وقال فيشنو فاراثان الخبير الاقتصادي في بنك ميزوهو "يجب أن يكون الاستنتاج الشامل لمحضر اجتماع البنك المركزي هو أنه لم يحن الوقت بعد لبدء خفض أسعار الفائدة".

أما الجنيه الإسترليني، فارتفع 0.11 بالمئة إلى 1.2634 دولار، لكنه ظل بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.2668 دولار. وتراجع عن هذا المستوى في أعقاب تعليقات حول التيسير النقدي من محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي.

وقال بيلي إنه يشعر بالراحة لمراهنة المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى دلائل على أن الاقتصاد البريطاني ينتعش بعد انزلاقه إلى الركود في أواخر عام 2023.

وتسببت تعليقاته في تراجع الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو في نحو شهر وهبطت عوائد السندات البريطانية.

فيما صعد الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6567 دولار كما زاد النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.61905 دولار.

وانتعش اليوان الصيني ليصعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا مدعوما بهبوط الدولار على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 7.1863 مقابل الدولار.