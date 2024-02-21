أزهر الغربية يعقد سلسلة ندوات دعمًا للمبادرة الرئاسية

تحت عنوان "أسرتك ثروتك"

عقدت منطقة الغربية الأزهرية، عددا من الندوات التوعوية بعنوان "أسرتك ثروتك"، برعاية فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

يأتي ذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية "تنمية الأسرة المصرية"، وذلك بمعهد الإمام الشافعي الاعدادي الثانوي، ومعهد صفط تراب ع/ث ، والتي تناولت "الممارسات السلبية ضد الطلاب ودور الأسرة في مواجهتها"، ونفذها مكتب الخدمة الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع منطقة الوعظ.

وفي سياق متصل أقيمت بمعهد فتيات السنطة ع/ث، ندوة بعنوان "صور العنف ضد المرأة في الوقت الحاضر"، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية.

وتنعقد تلك الندوات في إطار التوعية المجتمعية بمخاطر التمييز بين الأبناء وأهمية الدعم الأسري الكامل لحماية جميع أفراد الأسرة.