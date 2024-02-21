الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انفجارات تهز العاصمة دمشق جراء استهداف إسرائيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

نقلت وكالة "سبوتنيك" سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء.

وقال المراسل: "ترددت أصوات عدة انفجارات في منطقة "كفرسوسة" على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".
وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".

وأشار المراسل إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار في حي كفرسوسة في دمشق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة، ضمن بناء سكني في منطقة كفرسوسة جنوبي دمشق.

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