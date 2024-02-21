ما هو حق الفيتو الذي استخدمته أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة؟

حق الفيتو.. في سابقة لم تعد الأولى من نوعها بل جاءت ضمن سلسلة متكررة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، والتي لازالت مستمرة حتى اليوم، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لرفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.



مجلس الأمن يصوت برفض مشروع القرار

وقد صوت مجلس الأمن الدولي برفض مشروع القرار حيث أن هناك 13 صوتًا أيد القرار في مجلس الأمن، بينما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار.

ويمكن القول أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو لم يكن الأول، ولكن استخدمته من قبل في ديسمبر الماضي ضد قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وصوت على القرار 13 دولة بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الفيتو:

حق الفيتو هو حق يمنع للأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن العضوية وهم" الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا

يُمنح حق الفيتو للدول الأعضاء هذه الميزة لرفض قرار أي مشروع قرار حتى وإن قبلته باقي الدول الأخرى في مجلس الأمن.

وقد تم استخدام حق الفيتو لأول مرة عام 1945م بعد قيام منظمة الأمم المتحدة، فاستخدمته موسكو 120 مرة، مرتان منها في عهد الاتحاد الروسي والباقي في عهد الاتحاد السوفييتي

أما فرنسا فاستخدمته 18 مرة واستخدمت بريطانيا حق النقص 32 مرة كانت تتفق مع الولايات المتّحدة في جزء منها وفي جزء آخر مع فرنسا وأحياناً تتّفق مع كلتيهما، وكان من استخدام بريطانيا له دفاعها عن رودسيا لمنع انهيارها؛ إلّا أنها انهارت وأُقيمت دولة زيمبابوي على أرضها.

أما الولايات المتحدة فقد استخدمت حق الفيتو 77 مرّة منها 36 مرة دفاعًا عن مصالح إسرائيل، أمّا الصين فقد استخدمته أقل مقارنة ببقية الأعضاء، فبلغ عدد مرات اعتراضها 5 مرات فقط.