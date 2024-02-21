سمعتها أصبحت في التراب.. ضياء رشوان يهاجم أمريكا بسبب غزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن هناك شائعة تم تداولها اليوم وأمس بأن أمريكا ستقدم مشروع قرار، هذا قيل، ولا يعلم أحد مدى صحة هذا، وأنها ستستخدم فيه تعبير "هدنة إنسانية طويلة"، فهل هذا سيحدث؟ ومحاولة لمداواة سمعة أمريكا التي أصبحت في التراب.

أمريكا الآن محل نقص وتخسر يوميا

وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما بين أمرين، أمر وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن لنفسه بأن سمعة أمريكا الآن محل نقص وتخسر يوميا وبين التزامها بأمن إسرائيل التي يجعلها تأخذ هذه المواقف.

وأشار إلى أن مشروعات القرارات المقدمة في مجلس الأمن من كل مكان وليس فقط من المجموعة العربية الإسلامية، حيث قدمت أيضا من روسيا ومالطا، مردفا: "الولايات المتحدة ترى أنه بغض النظر من الذي يقدم مشروع القرار موقفها حتى الآن بعد 4 أشهر ونصف ستستمر بجانب إسرائيل".

وأوضح أن الولايات المتحدة يبدو أنها غير منتبهة بأن امتناع بريطانيا عن التصويت يعد تحولا كبيرا، فبريطانيا خلال التاريخ العربي الحديث تسير مع أمريكا فهي من غزت العراق مع واشنطن في 2003 بينما رفضت بقية الدول خاصة أنه لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن بذلك.