"زومبي الغزلان" ينتشر بصمت في أمريكا

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مثيرة للقلق في غابات ومراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مرض "الهزال المزمن" الذي أصاب مجموعات الغزلان، وأطلق عليه اسم "زومبي الغزلان".

تم اكتشاف هذا المرض العصبي، الذي يتميز بأعراض لا تعد ولا تحصى، مثل سيلان اللعاب والخمول والتعثر والنظرة الفارغة، في أكثر من 800 عينة من الغزلان في وايومنغ وحدها، ما يسلط الضوء على حجم المشكلة وإلحاحها.

وفي تقرير نشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تم شرح تفاصيل هذه الظاهرة الجديدة التي انتشرت بكثرة بين غزلان الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار مخاوف العلماء والمدافعين عن البيئة على حد سواء.

يشكل انتشار مرض "الهزال المزمن" مخاطر بيئية كبيرة وربما مخاطر على صحة الإنسان. على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن مرض "الهزال المزمن" يمكن أن يصيب البشر مباشرة، إلا أن الاحتمال يظل نقطة مثيرة للقلق.

على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة من مرض "الهزال المزمن" لدى البشر، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بسبب عدة عوامل. أولاً، أظهرت الدراسات أن البريونات المسؤولة عن مرض "الهزال المزمن" يمكن أن تصيب الخلايا البشرية وتنتشر داخلها تحت ظروف المختبر، ما يزيد من شبح انتقال العدوى المحتمل.

ثانياً، يتعرض البشر بالفعل عن غير قصد لحيوانات يحتمل أن تكون مصابة عن طريق صيدها وأكلها، وتشير التقارير إلى أن البشر استهلكوا ما بين 7000 إلى 15000 حيوان مصاب بمرض "الهزال المزمن" سنويًا في عام 2017، مع توقعات تشير إلى زيادة سنوية بنسبة 20 في المئة.

في المناطق التي يرتفع فيها معدل انتشار مرض "الهزال المزمن"، مثل ولاية ويسكونسن، قد يكون الآلاف من الأشخاص قد استهلكوا عن غير قصد لحوم الغزلان المصابة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر.

لا تقتصر إمكانية تأثير مرض "الهزال المزمن" على صحة الإنسان على الانتقال المباشر. ويعني الثبات البيئي للبريونات أن البشر قد يتعرضون لها أيضًا من خلال طرق غير مباشرة، مثل التربة والمياه الملوثة والمصادر البيئية الأخرى. ونظرًا لمرونة البريونات وقدرتها على البقاء في البيئة لفترات طويلة، فإن العواقب طويلة المدى لمرض "الهزال المزمن" على صحة الإنسان تظل غير مؤكدة ولكنها تستحق دراسة جادة.

هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من البحث لفهم ديناميكيات انتقال المرض بشكل أفضل وتأثيراته البيئية وآثاره المحتملة على صحة الإنسان.

في نهاية المطاف، يسلط شبح "الهزال المزمن" الضوء على الترابط بين النظم البيئية وصحة الإنسان. ومن خلال الاستجابة لتحذيرات العلماء واتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر، يمكننا أن نسعى جاهدين لحماية كل من الحياة البرية والمجموعات البشرية من القبضة الخبيثة لمرض "الهزال المزمن" وغيره من الأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة.

