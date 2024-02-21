صور.. بلدوزرات "راشد" تزيل فوضي المباني المخالفة بكرداسة

شن مركز ومدينة كرداسة التابع لمحافظة الجيزة حملة مكبرة للقضاء علي المباني المخالفة بنطاق المركز، وذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وتعليمات اللواء خالد عصر رئيس مجلس ومدينة كرداسة، وتحت إشراف كل من:- زكريا العياشي نائب مجلس مدينة كرداسة، وعمرو إبراهيم عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بكفر حكيم، والمهندس علاء فتحي رئيس قسم حماية الأراضي بكرداسة.

وذلك بغطاء أمني مكثف بحضور اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وبقيادة اللواء أشرف فودة مساعد مدير الأمن والعقيد محمد عبد الحافظ مأمور مركز شرطة كرداسة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث المركز، حيث شملت الحملة إزالة فيلا مكونة من طابقين على مساحة 700 متر بقرية كفر حكيم.



كما تمت إزالة مخزن للأدوية تم بناؤه على الأراضي الزراعية.



أما بنطاق قرية ابورواش – تميت إزالة 11 حالة عبارة عن 3 منازل، و6 حالات أسوار بالبلوك، و2 حالة مقابر موتي، وكان ذلك بمعدات الوحدة المحلية بقرية كفر حكيم.

الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة لمواجه أي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية بنطاق مركز كرداسة .

أكد اللواء خالد عصر رئيس مجلس ومدينة كرداسة، علي استمرار جهود رئاسة المركز و المدينة فى إيقاف كافة التعديات على الأرض الزراعية و مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.