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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد القادر: أطالب رابطة الأندية باختيار ملعب بديل لمباريات المصري

رجب عبد القادر
رجب عبد القادر

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري على سعادته بفوز فريقه على فريق بلدية المحلة في مباراة بطولة الدوري الممتاز مشيراً إلى الفريق قدم مباراة كبيرة.

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المصري البورسعيدي يضرب بلدية المحلة بثلاثية في الدوري المصري


وقال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"أطالب رابطة الأندية باختيار ملعب بديل لمباريات المصري بالاتفاق مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ".

وتابع عبدالقادر: " علاقة المصري بجميع الأندية مميزة ولا مانع في تبادل الزيارات مع أي نادي خلال الفترة المقبلة".

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