نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع الثوم الصيني وموعد انخفاضه (فيديو)

علق حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع سعر الثوم الصيني بشكل كبير، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 130 جنيهًا.

وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» عبر قناة MBC MASR، أن الثوم الصيني ليس صينيًا، بمعنى أنه يزرع في مصر كما الثوم البلدي وليس مستوردًا.

وأضاف: «الثوم الصيني هو صنف من الثوم وهو الأحمر، ويزرع في مصر، ويتميز بتحمله وتخزينه لفترة أطول، وجودته عالية، لكن هو مش مستورد من بره».

وأشار إلى أن سعر فدان الثوم ارتفع بنحو 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، متابعًا: «الفدان السنة اللي فاتت كان بـ40: 50 ألف جنيه، والسنة دي بـ150: 180 ألف جنيه».

وبين نقيب الفلاحين، أن سعر الثوم مرتفع هذه الأيام بسبب قلة المعروض لأنه المحصول المتواجد في الأسواق حاليا من الموسم الماضي، مشيرًا إلى بشائر المحصول الجديد بدأت في الحصاد ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.