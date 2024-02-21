جنوب سيناء: دعم الأسر الأكثر احتياجًا بـ 30 طن مواد غذائية

أعلن اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 طن أرز، و10 طن سكر، و10 طن مكرونة مجانا ،إضافة الى بونات سيتم صرفها للأسر الأشد احتياجا .

فضلا على تنظيم مائدة الرحمن بمدينة طور سيناء بواقع 500 كرسى وسيتم توزيع وجبة السحور أيضا بنفس العدد ، كما وجه تعليماته الى كل رئيس مدينة بإقامة مائدة رحمن بكل مدينة.

ووجه المحافظ باقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل، بنسبة تخفيض تتراوح من 10 حتى 20 %، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية المختلفة.

وأشار إلى أنه يجري توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية شهريا من خلال قافلة سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي تجوب كافة المدن، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من كراتين الطعام واللحوم التي تقوم المحافظة بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها.