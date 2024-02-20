مؤسسة الوفد الإعلامية تنعي الراحل الزميل سمير زايد

قال تعالى «بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

فقدت أسرة تحرير مؤسسة الوفد الإعلامية، اليوم الزميل الأستاذ سمير زايد مدير قسم الإنتاج السابق بالجريدة.

والفقيد رحمة الله عليه يعد من الرعيل الأول المؤسس لصحيفة الوفد وقد أفنى حياته في خدمة الصحيفة متفانيًا في عمله ونموذج يحتذى في الصدق والأمانة والإخلاص والاحترافية.

وتقدم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ورؤساء التحرير التنفيذيين ومديرو التحرير وجميع الزملاء بالجريدة والبوابة، بخالص العزاء لأسرته.

داعين المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".