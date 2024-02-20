زراعة الفيوم تناقش خطة العمل لبدء توريد محصول بنجر السكر

عقد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي شركة الفيوم لصناعة السكر، لمناقشة خطة العمل استعدادا لبدء توريد محصول البنجر، جاء ذلك بحضور المهندس خالد ابو بكر مدير عام الزراعة بمصنع سكر الفيوم ومسئولي المحاصيل السكرية بالمديرية والمصنع لوضع خطه عمل وآلية بدء موسم توريد بنجر السكر.

وكانت شركة الفيوم لصناعة السكر قد بدأت أعمال توريد محصول البنجر اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير لموسم 2024، حيث تم مناقشة خطة عمل وآلية تنفيذ أعمال التقليع والتوريد لمحصول البنجر وفق البرنامج الذي يعده مصنع السكر بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالفيوم، والمنتظر ان يبدأ التوريد بكمية 1500 طن من عروة أغسطس والمنزرعه بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والجيزة.

بدء توريد محصول 32 ألف فدان من البنجر بالفيوم..

ووتبلغ المساحة المنزرعة بالفيوم 32 ألف فدان ويتراوح متوسط إنتاج الفدان عروة أغسطس ما بين 20 طن للفدان وباقي العروات يتراوح متوسط إنتاج الفدان لأكثر من 35 طن للفدان، وسوف يتم محاسبة طن البنجر بسعر 1900 جنيه متوسط نسبه سكر 16% على أن تزيد كل بنط مبلغ 100 جنيه لزيادة نسبة السكر، وقد تم التنبيه على مزارعي عروة أغسطس بضرورة الإلتزام والتقليع وفق البرنامج المعد من قبل المصنع والمديرية.

الجدير بالذكر أن شركة الفيوم لصناعة السكر بدأ تأسيسها عام 1997م، وبدأ الإنتاج التجريبي بها عام 2001م، مضيفاً أن عمليات الانتاج بالشركة تتم من خلال عدد من المراحل تشمل، الوزن، ومعمل الاستقبال لفرز نسبة السكر والشوائب، ثم التفريغ، ومغسلة البنجر، والقاطعات، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم مرحلة استخلاص السكر، وعملية الكبس لمخلفات البنجر بعد استخلاص السكر لتصديره للخارج، بجانب مراحل تعبئة السكر، والمخازن والتوزيع، لافتاً إلى أنه يتم استقبال البنجر من خلال 5 محافظات وهي "الفيوم، وبني سويف، والجيزة، والمنيا، وأسيوط".

وتأتي الشركة على مساحة 400 فداناً، بواقع 200 فداناً منشآت صناعية ومدينة سكنية للعمال، وباقي المساحة أراضي للزراعات البحثية والإرشادية، ويضم المصنع أقساماً إدارية، ومالية، وزراعية، وهندسية، وكهربية، وإنتاجية، بجانب قسمي النقل والورش.

وتعمل شركة الفيوم لصناعة السكر بطاقة 11 ألف طن بنجر/ يوم، لإنتاج من 1400 إلى 1500 طن سكر يوم، ومستهدف أن يستقبل المصنع 1,5 مليون طن بنجر هذا العام، لإنتاج 210 ألف طن سكر، و90 ألف طن مخلفات بنجر، و75 ألف طن مولاس، موضحاً أن موسم التشغيل بالمصنع بداية من شهر مارس حتى شهر أغسطس من كل عام، وتترواح المدة خلال هذه الأشهر من 150 إلى 160 يوماً، موضحاً أن المصنع يوفر ألف فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 200 فرصة عمل موسمية، بجانب أكثر من 9 ألاف فرصة عمل غير مباشرة يومياً خلال مدة التشغيل "بالأعمال الحقلية من تقليع لمحصول البنجر وتنظيف ونقل".

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتعتبر الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعته، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في زراعته عام 1990، وكان ينقل للمصانع بالمحافظات الأخرى، حتى تم إنشاء شركة الفيوم لصناعة السكر، وكانت البداية بمساحة 50 فداناً كحقول إرشادية، ثم زادت المساحة تدريجياً من خلال التوعية بأهمية محصول البنجر الاقتصادية، واستخدام آليات الزراعة الحديثة، لافتاً إلى أن المساحة المحصولية لبنجر السكر بالفيوم هذا العام بلغت 32 ألف فداناً، ويمثل مركز إطسا 50% من المساحة المنزرعة لوجود مصنع بنجر السكر به.