المدير الإقليمي لشركة فورتينت: نعتمد على الذكاء الاصطناعي في حلول الأمن السيبراني

أكد المهندس خالد فوزي، المدير الإقليمي لشركة فورتينت مصر وليبيا والسودان، أن كل يوم به جديد في الأمن السيبراني والهجمات السيبرانية من ناحية الطرفين الهجوم والدفاع والتقنيات تتحدث بشكل سريع، مشددًا على أن دور شركته في مصر هي التوعية بالأمن السيبراني بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وأوضح "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الذكاء الاصطناعي يؤدي للتسارع في التحول الرقمي، كما أنه يتم الاعتماد عليه ايضًا في حلول الأمن السيبراني، موضحًا أن هناك ملايين من هجمات برامج الفدية وإحصائية 2023 تؤكد أن هناك 70% من المؤسسات تعرضوا لهجمات الفدية، منوهًا بأنه ليس كل ما يتعرض للهجوم السيبراني من الشركات تتحدث وتعترف بهذا الهجوم.

وأشار إلى أن سمعة المؤسسات التي تتعرض للاختراق هو التأثير الأكبر عليها أكثر من الأموال التي تم دفعها، حيث إن سمعة المؤسسات تحتاج لسنوات لكي تعود على ما كانت عليها، مشددًا على أنه يوميًا تحدث ملايين من هجمات الفدية حول العالم.