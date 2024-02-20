السكرتير العام المساعد يتفقد عدد من المحال التجارية بمركز ومدينة فايد

تفقد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المحال التجارية بمركز ومدينة فايد؛ من أجل التأكد من التزام أصحاب تلك المحال التجارية بتطبيق الأسعار الرسمية وتقديم سلع غذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية.

وذلك بحضور أحمد منصور مدير عام مديرية التموين، ورئيس مركز ومدينة فايد ونائب رئيس المركز والمدينة ومفتش تموين فايد.

ووجَّه السكرتير العام المساعد أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المناسبة للسلع الأساسية وعدم المغالاة فيها ؛ مراعاة للمواطن البسيط وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من اتباع توجيهات وزارة التموين والالتزام بضوابط السوق، والالتزام بالفواتير المعتمدة والمميكنة وبيان الأسعار والتأكيد على الإعلان عن الأسعار والالتزام بالأسعار المعلن عنها.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة ضبط الأسعار، واستمرارًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ من أجل ضبط الأسعار وإحكام الرقابة لمنع احتكار السلع الغذائية وإخفائها ومنع بيعها.