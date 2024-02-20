الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضريها لأولادك.. طريقة عمل كيكة محشية بالمربى وعين الجمل

كيكة محشية بالمربى
كيكة محشية بالمربى

كيكة محشية بالمربى من الحلويات اللذيذة والصحية التي يمكنك تحضيرها لأولادك لتلبية رغباتهم في تناول الحلوى دون إلحاقهم بالأذى، مثل الحلويات التي تباع في المتاجر التي لا تعلم الأمهات كيف تم صنعها، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

 

كيكة محشية بالمربى

طريقة عمل كيكة محشية بالمربى

المقادير

- دقيق : 3 اكواب

- البيض : 3 حبات

- عين جمل : كوب ونصف (محمص)

- سكر : كوب وربع

- مربى : كوب (بالنكهة المفضلة)

- الزبدة : كوب ونصف

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (سائلة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

 

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي الدقيق والزبدة، ثم افركي المكونات بيديكِ جيداً.

أضيفي البيض، والسكر، والفانيليا، وبشر الليمون، والبيكنج باودر، والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً، وتحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ضعي ثلث كمية العجينة في الفريزر، ثم ضعي كمية العجينة المتبقية في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

أخرجي العجينة من الثلاجة وضعيها في صينية فرن، مع الضغط عليها باليد حتى تصبح مستوية.

وزعي المربى فوق العجينة في الصينية بالتساوي، ثم أضيفي الجوز المحمّص فوق المربى.

أخرجي العجينة من الفريزر بعد أن تجمد، ثم ابرشيها فوق المربى وعين الجمل.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، حتى تمام نضج الكيكة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد الكيكة، ثم قدميها.

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