الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرى ازدواجية المعايير بشأن الفلسطينيين

مندوب مصر في مجلس
مندوب مصر في مجلس الأمن

أكد أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بمجلس الأمن، أن هناك ازدواجية المعايير بشأن الفلسطينيين، موضحًا أنه وعلى مجلس الأمن التحرك من أجل إنقاذ حياة الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مندوب مصر بمجلس الأمن

وتابع “عبدالخالق، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، المُذاع عبر شاشة ”القاهرة الإخبارية"، : “أناشدكم جميعا أوقفوا إطلاق النار الآن، الاحتلال الإسرائيلي يمارس جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال :"نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عرقلة الولايات المتحدة قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أليست تقارير منظمة الصحة العالمية، حول الكارثة الإنسانية بغزة كافية لتقنع الوفد الأمريكي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة"، موضحًا أننا نتوسط ونتفاوض بمنتهى الجدية لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، والدفع بمزيد من المساعدات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
 

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