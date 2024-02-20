أسواق الياميش وفوانيس رمضان بالبحيرة للفرجة فقط

هلت نسمات شهر رمضان المعظم بمدن وقرى محافظة البحيرة ، حيث إنتشرت شوادر الياميش وفوانيس رمضان بأشكالها الزاهية ، مع إنتشار أغاني أهلا رمضان ، ورمضان كريم.

تجولت (بوابة الوفد) بعدد من أسواق مدن وقرى المحافظة للتعرف عن قرب ، عن أسعار الياميش ومقارنتها بأسعار العام الماضي ، ومدي قدرة المواطنين علي الشراء ، حيث تراوحت أسعار التمر مابين 40إلى 90جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الزبيب مابين 80إلي 180 جنيها للكيلو الواحد ، بينما تراوحت أسعار التين المجفف مابين 70إلي 100جنيها للعبوة زنة 300جرام، وتراوحت أسعار قمر الدين مابين 35 إلي 70 للعبوة الواحدة زنة 400جرام ، وتراوحت أسعار القراصيا مابين 80إلي 120 جنيها ، وتراوحت أسعار التمر هندي مابين مابين 35إلي 35جنيها للعبوة 300جرام ، وتراوحت أسعار البندق مابين 250 إلي 350جنيها ،

وأصبحت أسواق الياميش بمدن وقري المحافظة خاوية إلا من أعداد قليلة تتابع الأسعار فقط .

وإلتقت (بوابة الوفد ) بعدد من المواطنين ، حيث أكد محمود حسن موظف في مثل هذا الوقت من كل عام وقبل قدوم رشهر رمضان المبارك ، أقوم بعدة جولات علي الأسواق للتعرف علي أسعار الياميش ، وأقارن بين الأسعار المناسبة لي .

وتقول سامية خالد - ربة منزل – الأسعار هذا العام مرتعة جدا بحوالي الضعف عن أسعار العام الماضي ، ولذلك سوف أقوم بشراء كميات قليلة من الياميش هذا العام ، لأن ميزانيتي لا تسمح بشراء كميات مماثلة للعام الماضي .

وتقول حنان سعد – موظفة – قمت بعمل (جمعية ) مع زملائي في العمل بمبلغ شهري ، وبالفعل توافر معي مبلغ معقول لشراء مستلزمات شهر رمضان من الياميش ، حتي لا أحرم أولادي ، رغم الإرتفاع المبالغ فية في أسعار هذا العام .

ويقول علي إبراهيم - عامل – أسعار الفوانيس مرتفعة جدا هذا العام وتتراوح مابين 100 إلي 300جنيها ، ولدي 3أبناء صغار يحتاجون ميزانية خاصة لشراء فانوس لكل منهم ، وسوف أتجول في باقي المحال التجارية ، حتي أصل إلي أقل الأسعار قبل الشراء .