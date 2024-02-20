الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أسواق الياميش وفوانيس رمضان بالبحيرة للفرجة فقط

أسواق الياميش
أسواق الياميش

هلت نسمات شهر رمضان المعظم بمدن وقرى محافظة البحيرة ، حيث إنتشرت شوادر الياميش وفوانيس رمضان بأشكالها الزاهية ، مع إنتشار أغاني أهلا رمضان ، ورمضان كريم.

تجولت (بوابة الوفد) بعدد من  أسواق مدن وقرى المحافظة للتعرف عن قرب ، عن أسعار الياميش ومقارنتها بأسعار العام الماضي ، ومدي قدرة المواطنين علي الشراء ، حيث تراوحت أسعار التمر مابين 40إلى 90جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الزبيب مابين 80إلي 180 جنيها  للكيلو الواحد ، بينما تراوحت أسعار التين المجفف مابين 70إلي 100جنيها للعبوة زنة 300جرام، وتراوحت أسعار قمر الدين مابين 35 إلي 70 للعبوة الواحدة  زنة 400جرام ، وتراوحت أسعار القراصيا مابين 80إلي  120 جنيها ، وتراوحت أسعار التمر هندي مابين مابين 35إلي 35جنيها للعبوة 300جرام ، وتراوحت أسعار البندق مابين 250 إلي 350جنيها ، 

وأصبحت أسواق الياميش بمدن وقري المحافظة  خاوية إلا من أعداد قليلة تتابع الأسعار فقط  .

 وإلتقت (بوابة الوفد ) بعدد من المواطنين ، حيث أكد محمود حسن  موظف  في مثل هذا الوقت من كل عام وقبل قدوم رشهر رمضان المبارك ، أقوم بعدة جولات علي الأسواق للتعرف علي أسعار الياميش ، وأقارن بين الأسعار المناسبة لي . 

وتقول سامية  خالد - ربة منزل – الأسعار هذا العام مرتعة جدا بحوالي الضعف عن أسعار العام الماضي ، ولذلك سوف أقوم بشراء كميات قليلة من الياميش هذا العام ، لأن ميزانيتي لا تسمح بشراء كميات مماثلة للعام الماضي .

وتقول حنان سعد – موظفة – قمت بعمل (جمعية ) مع زملائي في العمل بمبلغ شهري ، وبالفعل توافر معي مبلغ معقول لشراء مستلزمات شهر رمضان من الياميش ، حتي لا أحرم أولادي ، رغم الإرتفاع المبالغ فية في أسعار هذا العام . 

ويقول علي إبراهيم - عامل – أسعار الفوانيس مرتفعة جدا هذا العام وتتراوح مابين 100 إلي 300جنيها ، ولدي 3أبناء صغار يحتاجون ميزانية خاصة لشراء فانوس لكل منهم ، وسوف أتجول في باقي المحال التجارية ، حتي أصل إلي أقل الأسعار قبل الشراء . 

الجريدة الورقية